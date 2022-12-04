Друг Светличной рассказал о состоянии актрисы

«Я не так давно разговаривал со Светланой Афанасьевной. Фонд «Артист» нанял ей круглосуточную сиделку. Она живет в своей новой квартире и очень довольна жизнью. Сейчас она на плановом обследовании в клинике для пожилых людей с различными возрастными проблемами. В 82 года у человека может быть все, что угодно. Действительно, ее подводит память. Поэтому ее поместили в стационар. Главное, ей требуется общение, и она его получает. Она со всеми перезнакомилась в больнице. Ее узнают, говорят ей комплименты. Ей это нужно. Ни родственники, ни сиделка не могут дать ей столько внимания, сколько она получается в этом центре. То, что пишут о ней: мол, не помнит себя, сошла с ума – это неправда», - сообщил актер.