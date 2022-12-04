Друг Светличной рассказал о состоянии актрисы

В конце ноября СМИ писали, что Светлана Светличная госпитализирована, у нее серьезные проблемы с психикой. Звезда потеряла память и ориентацию во времени. Сын актрисы Алексей Ивашов тогда рассказывал, что его мать поместили в больницу на улице Матросская тишина. Журналисты предположили, что речь идет о психиатрической клинике им. Гиляровского. Светлана Афанасьевна находится в платном отделении, где получает необходимое лечение.
«Комсомольская правда» побеседовала с другом Светличной артистом Иваном Николаевы, который рассказал о состоянии пожилой звезды. По словам Николаева, слухи о сложностях со здоровьем знаменитой героини комедии «Бриллиантовая рука» сильно преувеличены.
«Я не так давно разговаривал со Светланой Афанасьевной. Фонд «Артист» нанял ей круглосуточную сиделку. Она живет в своей новой квартире и очень довольна жизнью. Сейчас она на плановом обследовании в клинике для пожилых людей с различными возрастными проблемами. В 82 года у человека может быть все, что угодно. Действительно, ее подводит память. Поэтому ее поместили в стационар. Главное, ей требуется общение, и она его получает. Она со всеми перезнакомилась в больнице. Ее узнают, говорят ей комплименты. Ей это нужно. Ни родственники, ни сиделка не могут дать ей столько внимания, сколько она получается в этом центре. То, что пишут о ней: мол, не помнит себя, сошла с ума – это неправда», - сообщил актер.
Артистка покинет клинику к Новому году. Раньше сиделка приходила к ней трижды в день, однако теперь она переедет и будет жить с ней постоянно. Она помогает Светличной в быту, а также контролирует прием таблеток и пищи.