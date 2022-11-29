Светличная попала в психиатрическую клинику

У актрисы Светланы Светличной выявили болезнь Альцгеймера. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник, сейчас она находится под наблюдением врачей в психиатрической больнице имени Гиляровского в Москве.

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Заболевание выражается провалами в памяти, бредовыми идеями и невозможностью себя обслуживать. В частности, Светличная негативно относится к родным и страдает от паранойи. Она регулярно теряет вещи и не может их найти, вспоминая их местоположение лишь через некоторое время.

Артистка также искренне считает, что ей 41 год, тогда как в действительности в мае ей исполнилось 82. Кроме того, Светличная не в состоянии вспомнить, в каких фильмах она снималась.

Актриса в состоянии сама одеваться и кушать, однако в туалет ее сопровождают, для перестраховки. В основном Светлана Афанасьева не проявляет агрессии, однако похожие приступы случались год назад, когда она лечилась в другой психиатрической больнице. Сейчас же Светличная находится в платном отделении по уходу и с ней постоянно на связи внучка.