Сафронов назвал свою версию причины смерти Градского

«Первая – полнота. В нем было под 200 килограммов. При этом я не скажу, что он много ел: просто физиология такая, обмен веществ. Еще, я думаю, одна из причин в том, что он много нервничал, так как был человеком впечатлительным. Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие. Часто именно нервы являются основной причиной ухода из жизни», – сказал Сафронов.