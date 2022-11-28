Сафронов назвал свою версию причины смерти Градского

Художник Никас Сафронов заявил, что певец Александр Градский мог умереть из-за стресса и лишнего веса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Художник предположил, что Градский умер из-за совокупности нескольких причин.
«Первая – полнота. В нем было под 200 килограммов. При этом я не скажу, что он много ел: просто физиология такая, обмен веществ. Еще, я думаю, одна из причин в том, что он много нервничал, так как был человеком впечатлительным. Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие. Часто именно нервы являются основной причиной ухода из жизни», – сказал Сафронов.
При этом художник также добавил, что сожалеет о смерти певца. «Очень жалко его. Ушел хороший, светлый, бесконечно талантливый человек и друг».
Ранее 8-летний сын Градского рассказал, почему он не слушает песни погибшего отца.