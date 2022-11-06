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53 минуты назад

Сын Градского объяснил, почему не слушает песни отца

Ирина Лебедева

На днях состоялся концерте, посвященный памяти Александра Градского. 3 ноября маэстро исполнилось бы 73 года.

Сын Градского объяснил, почему не слушает песни отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вдова покойного музыканта Марина Коташенко присутствовала на мероприятии со старшим сыном, 8-летним Сашей. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Марина общаться с журналистами отказалась, предоставив эту возможность наследнику. Саша рассказал, что всем им очень тяжело без папы.

«Мы очень скучаем. Этот год был очень нервный. Все время вспоминаю папу. Песни папы не слушаем, потому что плакать хочется. Еще очень тяжело», - признался Градский-младший.

Тем временем родные и близкие Градского ведут масштабные судебные тяжбы за наследство мэтра. В процесс вовлечены вдова музыканта с двумя детьми, старшие дети певца, его экс-супруга. Есть информация, что на своих правах будет настаивать и сестра покойного.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,
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