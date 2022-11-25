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19 минут назад

Певица Алекса получила российское гражданство

Елена Прошина

34-летняя звезда «Фабрики звезд» Алекса рассказала о получении российского гражданства. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Певица Алекса получила российское гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ура! У мамы российский паспорт, дочь! Дали конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала никаких ошибок», – поделилась певица в социальных сетях.

Наталия Орейро записала видео после получения гражданства России

Алекса родилась в Донецке, но построила свою карьеру в России. Уже долгое время она живёт в Москве, а в прошлом году впервые стала матерью. При этом певица старается не говорить о своих родственниках, которые остались на Украине.

Ранее актриса Ольга Куриленко, известная по роли «девушки Джеймса Бонда», рассказала о своём белорусском происхождении.

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