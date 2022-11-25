Певица Алекса получила российское гражданство

«Ура! У мамы российский паспорт, дочь! Дали конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала никаких ошибок», – поделилась певица в социальных сетях.

Алекса родилась в Донецке, но построила свою карьеру в России. Уже долгое время она живёт в Москве, а в прошлом году впервые стала матерью. При этом певица старается не говорить о своих родственниках, которые остались на Украине.