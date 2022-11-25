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1 час назад

Куриленко ответила на критику после обнародования ДНК-теста

Елена Прошина

Актриса и модель Ольга Куриленко, известная по роли «девушки Джеймса Бонда» в фильме «Квант милосердия», рассказала о своём белорусском происхождении. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Куриленко ответила на критику после обнародования ДНК-теста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хотя сама Куриленко является гражданкой Франции, было принято считать, что модель имеет украинские корни – она родилась в Бердянске Запорожской области. Но некоторое время назад Куриленко призналась, что считает себя не украинкой, а славянкой. А теперь в подтверждении своих слов актриса сделала ДНК-тест. Проверка вообще не выявила у неё украинских корней, зато обнаружила белорусские. Выяснилось, что среди предков Куриленко были белорусы, поляки и русские.

Эти новости оценили не все поклонники звезды – в социальных сетях Куриленко стали появляться комментарии с упрёками в «неправильном» происхождении и «публичном отречении от Украины».

«А вот если у вас пробуждается автоматическая ненависть ко мне только из-за того, что во мне нет украинской крови, то это многое говорит о вас! Ненависть людей за их этническое происхождение называется расизмом. И в цивилизованном мире, насколько я знаю, расизм преследуется», – ответила актриса под одним из подобных высказываний.

Ранее актриса Дениз Ричардс попала в перестрелку на парковке.

Шоу-бизнес,ПРЕДОК,Дениз Ричардс,Ольга Куриленко,Джеймс Бонд,
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