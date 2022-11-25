Куриленко ответила на критику после обнародования ДНК-теста

Хотя сама Куриленко является гражданкой Франции, было принято считать, что модель имеет украинские корни – она родилась в Бердянске Запорожской области. Но некоторое время назад Куриленко призналась, что считает себя не украинкой, а славянкой. А теперь в подтверждении своих слов актриса сделала ДНК-тест. Проверка вообще не выявила у неё украинских корней, зато обнаружила белорусские. Выяснилось, что среди предков Куриленко были белорусы, поляки и русские.