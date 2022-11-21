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1 час назад

Гузееву обязали выплатить более 100 тыс рублей страховой компании

Елена Прошина

Мещанский суд Москвы обязал телеведущую Ларису Гузееву выплатить еще более 100 тысяч рублей из-за некачественного ремонта в квартире. Об этом сообщает «Пятый канал».

Гузееву обязали выплатить более 100 тыс рублей страховой компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд решил исковые требования "Сбербанк страхование" удовлетворить, взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 100 938 рублей и 2218 рублей госпошлины», — приводятся в материале слова судьи Яны Пивоваровой.

По данным телеканала, ни телеведущая, ни ее представители на заседании не появились.

Ранее суд уже удовлетворял в полном объеме похожий иск страховщиков. Тогда с Гузеевой взыскали почти 85 тысяч рублей.

Причиной разбирательств стал некачественный ремонт в квартире телеведущей. Неграмотная работа строителей привела к появлению трещин в стенах у соседки Гузеевой.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Сбербанк страхование,
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