Гузееву обязали выплатить более 100 тыс рублей страховой компании

Мещанский суд Москвы обязал телеведущую Ларису Гузееву выплатить еще более 100 тысяч рублей из-за некачественного ремонта в квартире. Об этом сообщает «Пятый канал».

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«Суд решил исковые требования "Сбербанк страхование" удовлетворить, взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 100 938 рублей и 2218 рублей госпошлины», — приводятся в материале слова судьи Яны Пивоваровой.

По данным телеканала, ни телеведущая, ни ее представители на заседании не появились.

Ранее суд уже удовлетворял в полном объеме похожий иск страховщиков. Тогда с Гузеевой взыскали почти 85 тысяч рублей.