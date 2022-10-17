Суд взыскал с Гузеевой 82 тыс. рублей за испорченные стены соседки

Мещанский суд взыскал с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой более 80 тыс. рублей из-за испорченного ремонта ее соседки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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«Суд решил исковые требования "Сбербанк страхование" удовлетворить, взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 82 тысячи рублей, а также расходы по уплате госпошлины 2 тысячи 660 рублей», — говорится в решении судьи.

Сообщается, что иск был удовлетворен в полном объеме. Сама Гузеева не явилась на заседание, также отсутствовал ее представитель.