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10 минут назад

Суд взыскал с Гузеевой 82 тыс. рублей за испорченные стены соседки

Алиса Селезнёва

Мещанский суд взыскал с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой более 80 тыс. рублей из-за испорченного ремонта ее соседки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд взыскал с Гузеевой 82 тыс. рублей за испорченные стены соседки
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«Суд решил исковые требования "Сбербанк страхование" удовлетворить, взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 82 тысячи рублей, а также расходы по уплате госпошлины 2 тысячи 660 рублей», — говорится в решении судьи.

Сообщается, что иск был удовлетворен в полном объеме. Сама Гузеева не явилась на заседание, также отсутствовал ее представитель.

Ранее стало известно, что при ремонте в своей квартире Гузеева испортила стены своей соседке. Страховая компания подала в суд на телеведущую за треснутые стены в чужой квартире. С телеведущей хотели получить более 100 тысяч рублей за ущерб.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Сбербанк страхование,
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