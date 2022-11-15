«Потом это все развалилось благодаря людям, которые окружали Юрия Шатунова. Но я нисколько об этом не сожалею. Все, что должно было произойти в этой жизни, произошло. В детстве все были примерно равны, может, с небольшой "звездностью", но это нормально. Мы ведь были одним из самых популярных коллективов страны», – рассказал он.