Бывший участник «Ласкового мая» Андрей Гуров рассказал о возможной причине разлада внутри группы. Об этом сообщают «Известия» в своём Telegram-канале.
По мнению Гурова, причиной разлада в коллективе могли стать те люди, которые окружали бывшего солиста группы Юрия Шатунова. Когда Гурова привел в «Ласковый май» Андрей Разин, в составе группы уже играл его брат Юрий Гуров, а также Шатунов. Гуров вспоминает, что отношения между солистами складывались дружеские, а в группе царило взаимопонимание.
«Потом это все развалилось благодаря людям, которые окружали Юрия Шатунова. Но я нисколько об этом не сожалею. Все, что должно было произойти в этой жизни, произошло. В детстве все были примерно равны, может, с небольшой "звездностью", но это нормально. Мы ведь были одним из самых популярных коллективов страны», – рассказал он.
Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что собирается перезапустить коллектив с новыми участниками.