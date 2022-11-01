Разин анонсировал перезапуск «Ласкового мая»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что намерен перезапустить коллектив с новыми участниками. Об этом пишет «Газета.ру».

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С момента смерти экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прошло всего четыре месяца, а продюсер коллектива Андрей Разин уже собрался собрать новую команду.

«Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать», — рассказал Разин.

Кроме того, он сообщил, что через три месяца из сети и эфиров телеканалов удалят «все передачи, все ворованные кадры, все видеоизображения», а также «весь бред» про него самого и группу «Ласковый май».

«Патент на "Юра Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май" — за мной и передан американцам, поэтому все будет удалено», — пояснил Разин.