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41 минуту назад

Разин анонсировал перезапуск «Ласкового мая»

Елена Прошина

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что намерен перезапустить коллектив с новыми участниками. Об этом пишет «Газета.ру».

Разин анонсировал перезапуск «Ласкового мая»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С момента смерти экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прошло всего четыре месяца, а продюсер коллектива Андрей Разин уже собрался собрать новую команду.

«Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать», — рассказал Разин.

Кроме того, он сообщил, что через три месяца из сети и эфиров телеканалов удалят «все передачи, все ворованные кадры, все видеоизображения», а также «весь бред» про него самого и группу «Ласковый май».

«Патент на "Юра Шатунов", "Андрей Разин", "Ласковый май" — за мной и передан американцам, поэтому все будет удалено», — пояснил Разин.

Ранее Разин заявил, что у него был сильный покровитель. По его словам, группа поющих детей из детского дома родилась благодаря Михаилу Горбачеву. Разин утверждал, что без главы советского государства ни его самого, ни Юрия Шатунова, ни других солистов группы могло бы и не быть.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Михаил Горбачев,
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