Лолита рассказала о своем отношении к Зеленскому

Певица Лолита Милявская рассказала о своём отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.
Певица высоко оценила деятельность Зеленского как продюсера.
«Я была влюблена в Зеленского как в лучшего продюсера. Но он для меня – это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой», – рассказала Лолита.
При этом певица также рассказала о своей любви к России и то, что она «вышла за неё замуж».
«Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все», – призналась Лолита.
Ранее Лолита рассказала, почему долгое время не высказывалась о конфликте на Украине.