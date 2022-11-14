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1 час назад

Лолита рассказала о своем отношении к Зеленскому

Елена Прошина

Певица Лолита Милявская рассказала о своём отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Лолита рассказала о своем отношении к Зеленскому
Фото: ТАССТАСС

Певица высоко оценила деятельность Зеленского как продюсера.

«Я была влюблена в Зеленского как в лучшего продюсера. Но он для меня – это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой», – рассказала Лолита.

При этом певица также рассказала о своей любви к России и то, что она «вышла за неё замуж».

«Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все», – призналась Лолита.

Ранее Лолита рассказала, почему долгое время не высказывалась о конфликте на Украине.

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Лолита Милявская,
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