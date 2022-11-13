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9 минут назад

Лолита: «Я вышла замуж за Россию и буду разделять с ней все»

Ирина Лебедева

Лолита Милявская достаточно долгое время не высказывалась по поводу своего отношения к специальной военной операции на Украине.

Лолита: «Я вышла замуж за Россию и буду разделять с ней все»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, певица отмалчивалась, поскольку в Киеве находилась ее семья. Она боялась за мать и дочь. Но в итоге ей удалось вывезти родственников в Россию. И Милявская заявила о своем отношении к нашей стране. Об этом пишет СтарХит.

В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ звезда заявила, что не хочет жить там, где нужно искать людей, готовых улыбнуться в ответ.

«Мне хорошо в своей стране. Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все», - убеждена Лолита.

В начале ноября Лолита Милявская на концерте в Екатеринбурге сказала:

«Вы заметили, как почистили нашу эстраду. Кроме меня и Лепса никого не осталось».

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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