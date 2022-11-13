Лолита: «Я вышла замуж за Россию и буду разделять с ней все»

Лолита Милявская достаточно долгое время не высказывалась по поводу своего отношения к специальной военной операции на Украине.
Как оказалось, певица отмалчивалась, поскольку в Киеве находилась ее семья. Она боялась за мать и дочь. Но в итоге ей удалось вывезти родственников в Россию. И Милявская заявила о своем отношении к нашей стране. Об этом пишет СтарХит.
В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ звезда заявила, что не хочет жить там, где нужно искать людей, готовых улыбнуться в ответ.
«Мне хорошо в своей стране. Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все», - убеждена Лолита.
В начале ноября Лолита Милявская на концерте в Екатеринбурге сказала:
«Вы заметили, как почистили нашу эстраду. Кроме меня и Лепса никого не осталось».