Бузова впервые прокомментировала роман с депутатом

«Стоит только объекту мужского пола появиться физически рядом со мной, так он автоматически – хочет он того или нет, хочу я этого или нет – становится моим молодым человеком. Я с улыбкой открываю эти новости. Я благодаря прессе узнала, чем этот человек занимается. Мы оказались совершенно случайно в одной компании», – рассказала она.