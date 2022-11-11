Бузова впервые прокомментировала роман с депутатом

Певица Ольга Бузова поделилась подробностями своей личной жизни. Об этом сообщает Super.ru.
Ранее в сети появилось видео, на котором Бузова разговаривает с женатым челябинским депутатом Ильей Мительманом на пляже Дубая. Певица решила ответить на возникшие слухи о возможном романе.
«Стоит только объекту мужского пола появиться физически рядом со мной, так он автоматически – хочет он того или нет, хочу я этого или нет – становится моим молодым человеком. Я с улыбкой открываю эти новости. Я благодаря прессе узнала, чем этот человек занимается. Мы оказались совершенно случайно в одной компании», – рассказала она.
Кроме того, Бузова прокомментировала фотографии, на которых её запечатлели вместе с актером и участником шоу «Звезды в Африке» Антоном Филипенко. На вопрос о их возможном романе Бузова отвечать не стала.
«Мое сердце готово принять новую порцию любви. В моей жизни все только по настоящей искренней любви. Нет никакой другой причины, по которой я буду находится рядом с мужчиной. Только по взаимной большой любви», – уточнила певица.
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