Эксперт оценил расходы Бузовой на пластические операции

Он рассказал, что к первой операции Бузова прибегла еще в начале карьеры. Тогда певица сделала ринопластику, цены на которую начинаются от 250 тысяч рублей.

«Также Ольга, скорее всего, удалила комки Биша и сделала коррекцию слизистой с последующей аугментацией филерами. Процедуры могут стоить от 45 тысяч рублей за инъекции по каждой позиции. Цена удаления комков Биша и коррекции слизистой от 100 тысяч рублей и выше», — добавил Вдовин.

Кроме того, по мнению хирурга, Бузова регулярно увеличивает губы с помощью филлеров. Стоимость одной такой процедуры варьируется от 10 до 40 тысяч рублей. Прибегала певица и к лечению кожи лица с помощью аппаратных методик, уверен Вдовин. Самыми вероятными процедурами являются лазерная шлифовка и PR-лифтинг, цены на которые стартуют от 125 тысяч рублей, подытожил он.