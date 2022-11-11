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31 минуту назад

Алла Пугачева посетила концерт Zivert

Елена Прошина

Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва посетила концерт Zivert в Тель-Авиве. Позже Примадонна заявила, что Юлия Зиверт «покорила её сердце». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Пугачева эмоционально высказалась о российской певице
Фото: ТАССТАСС

«Красивая, талантливая и умная певица покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженный зал. Браво!», – оценила выступление Пугачёва.

При этом визит Пугачевой на концерт не прошёл незамеченным – на выходе с мероприятия Примадонну поджидала толпа поклонников.

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Отметим, что Пугачёва и раньше выделяла талант молодой певицы. Полтора года назад она посетила YouTube-шоу «Музыкалити», на котором артисты разных поколений обсуждают современную музыку и спорят о вкусах. Компанию ей как раз и составила Юлия Зиверт. Выпуск вышел на удивление мирным – Пугачева высоко оценила творчество своего оппонента и похвалила кавер Zivert на песню «Айсберг».

Ранее Алла Пугачёва посетила концерт Земфиры в Тель-Авиве.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Минюст России,
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