Пугачева эмоционально высказалась о российской певице

Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва посетила концерт Zivert в Тель-Авиве. Позже Примадонна заявила, что Юлия Зиверт «покорила её сердце». Об этом сообщает «Комсомольская правда» .

При этом визит Пугачевой на концерт не прошёл незамеченным – на выходе с мероприятия Примадонну поджидала толпа поклонников.

Отметим, что Пугачёва и раньше выделяла талант молодой певицы. Полтора года назад она посетила YouTube-шоу «Музыкалити», на котором артисты разных поколений обсуждают современную музыку и спорят о вкусах. Компанию ей как раз и составила Юлия Зиверт. Выпуск вышел на удивление мирным – Пугачева высоко оценила творчество своего оппонента и похвалила кавер Zivert на песню «Айсберг».