Певица Земфира в своих соцсетях опубликовала совместный снимок с исполнительницей Аллой Пугачевой, которая посетила ее концерт в Тель-Авиве. Как сообщает StarHit, она раскрыла, что сказала ей Примадонна при личной беседе.

«Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — написала Земфира.

Напомним, что с 9 октября по 3 ноября Земфира проводит свой первый за последние шесть лет тур. За эти дни исполнительница должна выступить в Лимасоле, Стамбуле, Вене, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Лондоне и других городах.