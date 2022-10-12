В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
30 минут назад

«Мы обе певицы нашей страны»: Земфира обратилась к Пугачевой

Никита Бородкин

Певица Земфира в своих соцсетях опубликовала совместный снимок с исполнительницей Аллой Пугачевой, которая посетила ее концерт в Тель-Авиве. Как сообщает StarHit, она раскрыла, что сказала ей Примадонна при личной беседе.

«Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — написала Земфира.

Напомним, что с 9 октября по 3 ноября Земфира проводит свой первый за последние шесть лет тур. За эти дни исполнительница должна выступить в Лимасоле, Стамбуле, Вене, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Лондоне и других городах.

Стало известно, на кого Пугачева оставила свой замок

Кроме Пугачевой, на концерте Земфиры отметились Рената Литвинова и Ксения Собчак — они договорились встретиться на мероприятии еще в августе.

Шоу-бизнес,Видео,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители