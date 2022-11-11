Раскрыт тайный роман самого сексуального мужчины в мире

Стало известно о секретных отношениях актера Криса Эванса, который ранее был признан самым сексуальным мужчиной в мире. Как сообщает People, 41-летний актер встречается с 25-летней португальской актрисой Альбой Баптистой.
«Они влюблены, и Крис никогда не был счастливее. Его семья и друзья обожают ее», — рассказал инсайдер.
Альба Баптиста снялась в этом году в фильме «Миссис Харрис едет в Париж». Она говорит на пяти языках и является дочерью инженера и переводчика. В прошлом году актриса получила премию «Падающая звезда» на Берлинском кинофестивале.
Криса Эванс никогда не был женат. В разное время он встречался с такими актрисами, как Джессика Бил, Минка Келли и Дженни Слейт.
Как выглядит возможная избранница самого сексуального мужчины в мире – в галерее «Рамблера».