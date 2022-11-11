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47 минут назад

Раскрыт тайный роман самого сексуального мужчины в мире

Александр Котлеткин

Стало известно о секретных отношениях актера Криса Эванса, который ранее был признан самым сексуальным мужчиной в мире. Как сообщает People, 41-летний актер встречается с 25-летней португальской актрисой Альбой Баптистой.

1/9 Стало известно о секретных отношениях актера Криса Эванса, который ранее был признан самым сексуальным мужчиной в мире
Фото: Globallookpress\EPA\TACC
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2/9 Как сообщает People, 41-летний актер встречается с 25-летней португальской актрисой Альбой Баптистой
Фото: Соцсети
3/9 «Они влюблены, и Крис никогда не был счастливее. Его семья и друзья обожают ее», — рассказал инсайдер
Фото: Соцсети
4/9 Альба Баптиста снялась в этом году в фильме «Миссис Харрис едет в Париж»
Фото: Соцсети
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5/9 Она говорит на пяти языках и является дочерью инженера и переводчика
Фото: Соцсети
6/9 В прошлом году актриса получила премию «Падающая звезда» на Берлинском кинофестивале
Фото: Соцсети
7/9 Криса Эванс никогда не был женат
Фото: Соцсети
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8/9 В разное время он встречался с такими актрисами, как Джессика Бил, Минка Келли и Дженни Слейт
Фото: legion-media.ru
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«Они влюблены, и Крис никогда не был счастливее. Его семья и друзья обожают ее», — рассказал инсайдер.

Альба Баптиста снялась в этом году в фильме «Миссис Харрис едет в Париж». Она говорит на пяти языках и является дочерью инженера и переводчика. В прошлом году актриса получила премию «Падающая звезда» на Берлинском кинофестивале.

Криса Эванс никогда не был женат. В разное время он встречался с такими актрисами, как Джессика Бил, Минка Келли и Дженни Слейт.

Как выглядит возможная избранница самого сексуального мужчины в мире – в галерее «Рамблера».

Шоу-бизнес,Фото,Дженни Слейт,Крис Эванс,Джессика Бил,
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