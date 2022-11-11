Раскрыт тайный роман самого сексуального мужчины в мире

Стало известно о секретных отношениях актера Криса Эванса, который ранее был признан самым сексуальным мужчиной в мире. Как сообщает People, 41-летний актер встречается с 25-летней португальской актрисой Альбой Баптистой.

1/9 Стало известно о секретных отношениях актера Криса Эванса, который ранее был признан самым сексуальным мужчиной в мире Фото: Globallookpress\EPA\TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Как сообщает People, 41-летний актер встречается с 25-летней португальской актрисой Альбой Баптистой Фото: Соцсети 3/9 «Они влюблены, и Крис никогда не был счастливее. Его семья и друзья обожают ее», — рассказал инсайдер Фото: Соцсети 4/9 Альба Баптиста снялась в этом году в фильме «Миссис Харрис едет в Париж» Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Она говорит на пяти языках и является дочерью инженера и переводчика Фото: Соцсети 6/9 В прошлом году актриса получила премию «Падающая звезда» на Берлинском кинофестивале Фото: Соцсети 7/9 Криса Эванс никогда не был женат Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 В разное время он встречался с такими актрисами, как Джессика Бил, Минка Келли и Дженни Слейт Фото: legion-media.ru 9/9

«Они влюблены, и Крис никогда не был счастливее. Его семья и друзья обожают ее», — рассказал инсайдер.

Альба Баптиста снялась в этом году в фильме «Миссис Харрис едет в Париж». Она говорит на пяти языках и является дочерью инженера и переводчика. В прошлом году актриса получила премию «Падающая звезда» на Берлинском кинофестивале.

Криса Эванс никогда не был женат. В разное время он встречался с такими актрисами, как Джессика Бил, Минка Келли и Дженни Слейт.