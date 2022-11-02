Пародист Песков выживает за счет пенсии матери

Актер Александр Песков заявил, что вынужден брать у матери-пенсионерки деньги, чтобы выжить. Соответствующее признание он сделал в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

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Ведущая шоу спросила у 57-летнего Пескова, с какой целью его мать присылает ему деньги.

«Чтобы выжить», — признался актер.

По словам Пескова, за последние три года ему заплатили деньги только за три концерта, остальные он отрабатывал бесплатно. Также у актера не получается никак продать загородный дом, а ведь средства от недвижимости могли бы изменить его финансовое положение.