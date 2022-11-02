В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
33 минуты назад

Пародист Песков выживает за счет пенсии матери

Елена Прошина

Актер Александр Песков заявил, что вынужден брать у матери-пенсионерки деньги, чтобы выжить. Соответствующее признание он сделал в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Пародист Песков выживает за счет пенсии матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущая шоу спросила у 57-летнего Пескова, с какой целью его мать присылает ему деньги.

«Чтобы выжить», — признался актер.

По словам Пескова, за последние три года ему заплатили деньги только за три концерта, остальные он отрабатывал бесплатно. Также у актера не получается никак продать загородный дом, а ведь средства от недвижимости могли бы изменить его финансовое положение.

Ранее мать убитого в 2020 году владельца «Мясной империи» Владимира Маругова Любовь указала на виновного в случившемся с ее сыном. По мнению женщины, в произошедшей трагедии виновата его последняя возлюбленная Сабина Газиева.

Шоу-бизнес,Владимир Маругов,Александр Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители