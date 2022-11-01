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53 минуты назад

Мать «колбасного короля» Владимира Маругова раскрыла виновника трагедии

Елена Прошина

Мать убитого «колбасного короля» Владимира Маругова Любовь в студии программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» назвала виновного в трагедии. Женщина считает, что к гибели ее сына привела его возлюбленная Сабина Газиева.

Мать «колбасного короля» раскрыла виновника трагедии
Фото: © Телеканал "ПроБизнес"© Телеканал "ПроБизнес"

Маругова напомнила о большом количестве нестыковок в истории о произошедшем, которую Газиева рассказывала в суде, постоянно меняя свои показания. В частности, невероятным матери убитого кажется тот факт, что она смогла с завязанными руками выбраться с участка и остаться абсолютно невредимой.

«Я предполагаю, что она участница... Для заказчицы, думаю, она слаба, а участница — да. Каким-то образом ее привлекли в эту ситуацию», – заявила мать Маругова.

Также женщина обратила внимание на то, что Газиева сейчас живет вместе с бывшим компаньоном ее сына. Маругова уверена, что она состояла с ним в отношениях еще до смерти ее сына.

Кроме того мать «колбасного короля» заявила, что Газиева и ее сожитель угрожали ей через подосланного человека.

«Сожитель Сабины Газиев, бывший друг Володи, сказал, что переедет меня. Не поняла, поездом или машиной. Они позвонили моему помощнику и вызвали его на разговор. Сказали, что посадят меня в тюрьму», — отметила она.

По ее словам, они хотят, чтобы она переписала на них все оставшееся от сына наследство.

Напомним, что Владимир Маругов был убит 2 ноября 2020 года. Его застрели из арбалета в собственной бане в Подмосковье. Подозреваемым по делу проходит Александр Мавриди.

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