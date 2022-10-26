США ввели санкции против Жасмин и ее мужа

Власти США объявили о новых санкциях против российских граждан и компаний. Под ограничения, в частности, попали певица Жасмин (Сара Шор) и ее муж Илан Шор. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, США также ввели санкции против партии Шора в Молдавии и сына экс-генпрокурора РФ Игоря Чайки. Кроме того в список попали «Национальная инжиниринговая компании», «Золотой Век», «Агро-регион» и другие российские предприятия.