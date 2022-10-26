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21 минуту назад

США ввели санкции против Жасмин и ее мужа

Елена Прошина

Власти США объявили о новых санкциях против российских граждан и компаний. Под ограничения, в частности, попали певица Жасмин (Сара Шор) и ее муж Илан Шор. Об этом сообщает «РИА Новости».

США ввели санкции против Жасмин и ее мужа
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, США также ввели санкции против партии Шора в Молдавии и сына экс-генпрокурора РФ Игоря Чайки. Кроме того в список попали «Национальная инжиниринговая компании», «Золотой Век», «Агро-регион» и другие российские предприятия.

Ранее сообщалось, что РФ расширила список невъездных лиц Евросоюза. Отмечалось, что в него вошли представители коммерческих структур ЕС, поставляющие Украине вооружения и технику, и отдельные депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Шоу-бизнес,Илан Шор,Игорь Чайка,Совет Европы,ЕС,
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