Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС

Россия расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что приняли данные меры в ответ на недружественные действия со стороны ЕС. Речь, в частности, идет о новых антироссийских санкциях в связи с вхождением в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции против России.