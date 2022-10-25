Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС

Россия расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
В ведомстве пояснили, что приняли данные меры в ответ на недружественные действия со стороны ЕС. Речь, в частности, идет о новых антироссийских санкциях в связи с вхождением в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции против России.
В МИД отметили, что в расширенный список вошли представители коммерческих структур ЕС, поставляющие Украине вооружения и технику, и отдельные депутаты ПАСЕ. Также в ведомстве пообещали «своевременно и адекватно» отвечать на любые дальнейшие недружественные акции со стороны Запада.