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41 минуту назад

Еще одна страна отказалась от участия в «Евровидении» из-за нехватки денег

Елена Прошина

Болгария не поедет на следующее Евровидение из-за нехватки денег

Еще одна страна отказалась от участия в «Евровидении»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Болгария не будет принимать участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2023» из-за нехватки финансов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое решение принято правлением общественного вещателя страны – Болгарского национального телевидения. В правлении заявили, что бюджет был сокращён более чем на миллион долларов, а расходы выросли почти втрое. Болгарская сторона считает, что расходы на «Евровидение» на фоне кризиса в Европе попросту не оправданы.

«Евровидение-2023» должно пройти в британском Ливерпуле с 9 по 13 мая. От участия в конкурсе по финансовым причинам уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Отмечается, что сокращение числа участников увеличивает взносы для оставшихся стран.

Евровидение потеряет минимум полмиллиона евро без России

Ранее о конкурсе «Евровидение-2023» высказался певец SHAMAN.

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