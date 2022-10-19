Еще одна страна отказалась от участия в «Евровидении»

Болгария не поедет на следующее Евровидение из-за нехватки денег

Болгария не будет принимать участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2023» из-за нехватки финансов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое решение принято правлением общественного вещателя страны – Болгарского национального телевидения. В правлении заявили, что бюджет был сокращён более чем на миллион долларов, а расходы выросли почти втрое. Болгарская сторона считает, что расходы на «Евровидение» на фоне кризиса в Европе попросту не оправданы.

«Евровидение-2023» должно пройти в британском Ливерпуле с 9 по 13 мая. От участия в конкурсе по финансовым причинам уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Отмечается, что сокращение числа участников увеличивает взносы для оставшихся стран.