SHAMAN рассказал о планах на "Евровидение"

«На «Евровидение» не поехал бы, если бы даже и пригласили. Не очень интересно. Каждый год проходит — и я примерно представляю, что там происходит и будет происходить», — высказался артист.

Также SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) объяснил, что после «Голоса», в котором он принимал участие в 2014 году, многие участники не смогли добиться популярности из-за отсутствия собственных материалов для творчества. «Лицо, тембр, образ, манера — далеко не у всех это было. Вот ребята, которые приходили со своими песнями, после шоу удержались в музыкальной повестке», — считает исполнитель.