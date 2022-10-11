Анна Седокова вернулась в Россию

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сообщила в своих соцсетях, что возвращается в Россию из США. Свою публикацию певица дополнила фотографией в прозрачном платье. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Полгода назад певица уехала вместе с семьёй в США, но некоторое время назад она вернулась обратно в Россию.
«Переезжаю. Полтора месяца живу в гостинице, потому что хочу так. И не хочу жить одна в квартире. Я привыкла, что квартира или дом – это место, где дети и собаки, где семейные ужины и завтраки. И да. Я люблю жить в гостинице, особенно в лучшей», – написала она.
Несколько дней назад Седокову внесли в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Певица имеет украинское гражданство, но въезд на территорию родной страны теперь для нее теперь закрыт.
Ранее Анна Седокова пожаловалась на возникшие проблемы со здоровьем.