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8 минут назад

Анна Седокова вернулась в Россию

Елена Прошина

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сообщила в своих соцсетях, что возвращается в Россию из США. Свою публикацию певица дополнила фотографией в прозрачном платье. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Анна Седокова вернулась в Россию
Фото: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Полгода назад певица уехала вместе с семьёй в США, но некоторое время назад она вернулась обратно в Россию.

«Переезжаю. Полтора месяца живу в гостинице, потому что хочу так. И не хочу жить одна в квартире. Я привыкла, что квартира или дом – это место, где дети и собаки, где семейные ужины и завтраки. И да. Я люблю жить в гостинице, особенно в лучшей», – написала она.

Несколько дней назад Седокову внесли в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Певица имеет украинское гражданство, но въезд на территорию родной страны теперь для нее теперь закрыт.

Ранее Анна Седокова пожаловалась на возникшие проблемы со здоровьем.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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