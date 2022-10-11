Анна Седокова вернулась в Россию

«Переезжаю. Полтора месяца живу в гостинице, потому что хочу так. И не хочу жить одна в квартире. Я привыкла, что квартира или дом – это место, где дети и собаки, где семейные ужины и завтраки. И да. Я люблю жить в гостинице, особенно в лучшей», – написала она.