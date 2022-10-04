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1 час назад

"Это была ошибка": Седокова рассказала о проблемах со здоровьем

Елена Прошина

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Об этом певица написала в своём Telegram-канале.

"Это была ошибка": Седокова рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я тут так сильно отравилась! Решила после концерта побаловать себя, поела, и это была ошибка. Мой организм уже отвык есть по ночам, поэтому его сильно поломало. Посоветуйте, как быстро избавиться от отравления», – написала Седокова.

Позже певица рассказала, что ей не стало лучше, но, не смотря на это, она продолжает работать. «Как закончу трудиться, поеду на капельницы», – сообщила исполнительница. Она также добавила, что благодаря отравлению ей удалось сбросить полтора килограмма, но «советовать подобное в качестве метода для похудения она никому не станет».

Ранее Анна Седокова поделилась своим секретом по выходу из стресса.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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