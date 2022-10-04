"Это была ошибка": Седокова рассказала о проблемах со здоровьем

«Я тут так сильно отравилась! Решила после концерта побаловать себя, поела, и это была ошибка. Мой организм уже отвык есть по ночам, поэтому его сильно поломало. Посоветуйте, как быстро избавиться от отравления», – написала Седокова.

Позже певица рассказала, что ей не стало лучше, но, не смотря на это, она продолжает работать. «Как закончу трудиться, поеду на капельницы», – сообщила исполнительница. Она также добавила, что благодаря отравлению ей удалось сбросить полтора килограмма, но «советовать подобное в качестве метода для похудения она никому не станет».