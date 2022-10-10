Земфиру сняли с российских радиостанций

В радиовещательном холдинге «Европейская медиагруппа» эту информацию подтвердили. По словам компании, это сделано из-за того, что российские слушатели перестали проявлять интерес к песням исполнительницы.

Сейчас Земфира находится во Франции. Сразу после начала специальной военной операции на Украине (СВО) певица выступила с критикой действий российских властей и призвала остановить проведение СВО. За последние несколько месяцев она опубликовала в своих социальных сетях несколько песен и клипов на антивоенную тематику. 8 октября Земфира выпустила новый мини-альбом под названием «Земфира от Луки».