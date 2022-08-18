Земфира объявила тур по Европе

Тур начнется 9 октября в Лимассоле, а завершится 3 ноября в Лондоне. Концерты Земфиры пройдут также в Берлине, Париже, Вене , Стамбуле , Праге . Выступления состоятся в рамках тура Borderline Tour 2022. Название Borderline носит ее последний альбом.

В 2016 году на концерте в Нижнем Новгороде в ходе своего тура «Маленький человек» Земфира Рамазанова сообщила публике, что этот тур станет последним в ее карьере. В августе 2021 года она написала в соцсети «ВКонтакте», что больше не хочет давать концерты.