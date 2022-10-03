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41 минуту назад

«Я теряю все, но ты теряешь больше, и ушел в закат»: как прошло прощание с Борисом Моисеевым

Газета.Ru

В траурном зале Троекуровского кладбища прошло прощание с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым. Певец скончался 27 сентября в возрасте 68 лет.

1/17 Певец Сергей Пенкин на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
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2/17 Актриса Клара Новикова на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
3/17 Певец Павел Соколов (справа) на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
4/17 Траурный зал Троекуровского кладбища, где прошла церемония прощания с артистом Борисом Моисеевым, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
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5/17 Певица Алена Апина с дочерью Ксенией на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
6/17 Певицы, сестры Елена и Татьяна Зайцевы на церемонии прощания с певцом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»
7/17 Певец Николай Басков на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
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8/17 Юморист Сергей Дроботенко на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
9/17 Певица Алена Кравец на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
10/17 Во время церемонии прощания с певцом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
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11/17 Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
12/17 Певец Александр Буйнов на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
13/17 Певец Игорь Наджиев и его жена Алла на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
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14/17 Певица Лолита Милявская на церемонии прощания с певцом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
15/17 Певец Николай Трубач на церемонии прощания с певцом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»
16/17 Во время прощания с певцом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
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17/17 Люди у могилы артиста Бориса Моисеева после церемонии захоронения на Троекуровском кладбище, 2 октября 2022 года
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В помещении с гробом приглушенно звучали песни Бориса Моисеева. На похороны артиста пришли десятки людей: и поклонники его песен, и коллеги по цеху. Среди них – поп-певец Сергей Пенкин и певица Алена Апина.

Кроме того, с артистом пришли проститься Клара Новикова, бывший солист группы «На-На» Павел Соколов, Елена и Татьяна Зайцевы. Приехали также Лолита Милявская, Филипп Киркоров и Николай Басков – все в темных очках. Венки прислали Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев, семья Кобзон.

Своей семьи и родных у Моисеева не было – кроме 82-летнего брата Маркса Толкача, проживающего в Канаде.

Как сообщает «ВокругТВ», организовать похороны и прощание Бориса Моисеева помогла Алла Пугачева, недавно покинувшая Россию.

Шоу-бизнес,Фото,Клара Новикова,Борис Моисеев,Елена Зайцева,Лолита Милявская,Валерий Леонтьев,Надежда Бабкина,Павел Соколов,Сергей Пенкин,Алена Апина,Алла Пугачева,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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