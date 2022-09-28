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8 минут назад

Кардиолог назвал возможную причину смерти Шатунова

Елена Прошина

Кардиолог-терапевт Наталья Гаврилюк назвала возможную причину смерти Юрия Шатунова. Об этом сообщает «Пятый канал».

Кардиолог назвал возможную причину смерти Шатунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению врача, причиной смерти могли стать атеросклеротические бляшки в сердце.

«Дестабилизация бляшки даже небольшого размера может действительно привести к инфаркту и у молодых людей. Часто эти инфаркты фатальны за счет того, что миокард не подготовлен к ишемии, по сравнению с людьми более пожилого возраста», — заявила кардиолог.

При этом, по словам Гаврилюк, иногда в самих артериях могут сформироваться тромбозы. Если это случилось, просвет бляшки полностью закупоривается тромбами без атеросклероза.

«Нестабильность на фоне инфекции, на фоне переутомления, стрессов, возможна даже у человека, не имеющего предрасполагающего фактора», — предупредила врач.

Ранее Вдова Юрия Шатунова определилась с тем, как будет выглядеть памятник покойному певцу.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
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