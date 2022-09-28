Кардиолог назвал возможную причину смерти Шатунова

«Дестабилизация бляшки даже небольшого размера может действительно привести к инфаркту и у молодых людей. Часто эти инфаркты фатальны за счет того, что миокард не подготовлен к ишемии, по сравнению с людьми более пожилого возраста», — заявила кардиолог.