Кардиолог назвал возможную причину смерти Шатунова

Кардиолог-терапевт Наталья Гаврилюк назвала возможную причину смерти Юрия Шатунова. Об этом сообщает «Пятый канал».
По мнению врача, причиной смерти могли стать атеросклеротические бляшки в сердце.
«Дестабилизация бляшки даже небольшого размера может действительно привести к инфаркту и у молодых людей. Часто эти инфаркты фатальны за счет того, что миокард не подготовлен к ишемии, по сравнению с людьми более пожилого возраста», — заявила кардиолог.
При этом, по словам Гаврилюк, иногда в самих артериях могут сформироваться тромбозы. Если это случилось, просвет бляшки полностью закупоривается тромбами без атеросклероза.
«Нестабильность на фоне инфекции, на фоне переутомления, стрессов, возможна даже у человека, не имеющего предрасполагающего фактора», — предупредила врач.
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