Вдова Шатунова определилась с эскизом памятника певцу

Супруга покойного певца Юрия Шатунова Светлана рассказала, что определилась с эскизом памятника певцу. Как сообщает «АиФ», она вместе с детьми утвердила проект, который предложил пожелавший пока остаться неизвестным автор.

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«У нас есть эскизный проект. Автор уверяет, что максимальное портретное сходство будет достигаться при создании полноразмерной фигуры Юры. А данный эскиз — это набросок памятника небольшого размера — 60 см», — объяснила вдова артиста.

Светлана также отметила, что отказалась от первоначальной идеи включить розы в монумент. Она считает, что к могиле солиста «Ласкового мая» лучше класть живые цветы.

Напомним, что Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его тело кремировали, часть праха захоронили в Москве, а еще часть — в Германии, где сейчас живет его семья.