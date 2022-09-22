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1 час назад

Вдова Шатунова определилась с эскизом памятника певцу

Никита Бородкин

Супруга покойного певца Юрия Шатунова Светлана рассказала, что определилась с эскизом памятника певцу. Как сообщает «АиФ», она вместе с детьми утвердила проект, который предложил пожелавший пока остаться неизвестным автор.

Вдова Шатунова определилась с эскизом памятника певцу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас есть эскизный проект. Автор уверяет, что максимальное портретное сходство будет достигаться при создании полноразмерной фигуры Юры. А данный эскиз — это набросок памятника небольшого размера — 60 см», — объяснила вдова артиста.

Светлана также отметила, что отказалась от первоначальной идеи включить розы в монумент. Она считает, что к могиле солиста «Ласкового мая» лучше класть живые цветы.

Напомним, что Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его тело кремировали, часть праха захоронили в Москве, а еще часть — в Германии, где сейчас живет его семья.

Ранее стало известно, что бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин снова подал в суд на близких музыканта. Он решил вернуть права на песни «Ласкового мая» и подал кассационную жалобу на отмененное судом решение, по которому композиции принадлежали ему с 2005 года.

Общество,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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