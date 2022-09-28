Директор Семенович прокомментировал внесение певицы в черный список Украины

Внесение певицы Анны Семенович в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, «никак не повлияет на ее взгляды», она продолжит «поддерживать» Россию. Таким образом прокомментировал произошедшее в беседе с «Абзац» концертный директор артистки Владимир Цапин.
«Сделали и сделали. Это их политика и мнение. Пусть делают что хотят. На взгляды Анны это никак не повлияет, как поддерживала нашу страну, так и будет поддерживать. Нам ни горячо, ни холодно от этого решения», — отметил Цапин.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Семенович в черный список лиц, угрожающих нацбезопасности страны. Певица попала в данный перечень из-за своих политических взглядов. Она теперь не сможет въезжать на территорию Украины. Ограничение начало действовать с 26 сентября.