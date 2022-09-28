Российскую певицу Анну Семенович внесли в черный список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет ТАСС.
Артистка внесена в список по представлению Службы безопасности Украины. Она числится под номером 158. Ограничения в отношении Семенович начали действовать с 26 сентября.
Такое решение было принято в связи с поддержкой Семенович политики властей России. Она также навещала российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
Ранее российский актер Александр Мохов сообщил, что его жену, певицу Ирину Огородник, уроженку Кузнецовска, включили в черный список на территории Украины. При этом исполнительница не высказывалась на политические темы.