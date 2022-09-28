Российскую певицу Анну Семенович внесли в черный список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет ТАСС.

Артистка внесена в список по представлению Службы безопасности Украины. Она числится под номером 158. Ограничения в отношении Семенович начали действовать с 26 сентября.

Такое решение было принято в связи с поддержкой Семенович политики властей России. Она также навещала российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.