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18 минут назад

Анну Семенович внесли в черный список на Украине

Ирина Лебедева

Российскую певицу Анну Семенович внесли в черный список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет ТАСС.

Артистка внесена в список по представлению Службы безопасности Украины. Она числится под номером 158. Ограничения в отношении Семенович начали действовать с 26 сентября.

Такое решение было принято в связи с поддержкой Семенович политики властей России. Она также навещала российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее российский актер Александр Мохов сообщил, что его жену, певицу Ирину Огородник, уроженку Кузнецовска, включили в черный список на территории Украины. При этом исполнительница не высказывалась на политические темы.

Шоу-бизнес,Видео,Ирина Огородник,Александр Мохов,Анна Семенович,СБУ,
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