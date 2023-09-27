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Год без Бориса Моисеева: яркие кадры из жизни шоумена

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Борис Моисеев (в центре) и его «леди» - танцевальное трио «Экспрессия», 1992 год 
© РИА Новости
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Борис Моисеев во время выступления, 1992 год 
© РИА Новости
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Юбилейное шоу "Начни сначала", посвященное 20-летию творческой деятельности эстрадного певца, танцовщика, хореографа, шоумена Бориса Моисеева, 1994 год 
© РИА Новости
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Борис Моисеев и его «леди» - трио «Экспрессия», 1994 год 
© РИА Новости

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Танцовщик и балетмейстер, руководитель трио "Экспрессия" Борис Моисеев, 1994 год 
© РИА Новости
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Заслуженный артист России Борис Моисеев у себя дома, 1996 год 
© РИА Новости
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Борис Моисеев в 1996 году 
© РИА Новости
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Заслуженный артист России Борис Моисеев в 2000 году 
© РИА Новости
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Борис Моисеев в 2000 году 
© РИА Новости

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Певец Борис Моисеев принял участие в съемках новогоднего шоу "Золотая рыбка" для телеканала "Россия", 2008 год 
© РИА Новости
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Певец Борис Моисеев во время выступления на церемонии вручения премии "Серебряная калоша 2010", которая состоялась в Государственном академическом театре имени Моссовета, 2010 год 
© РИА Новости
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Певец Борис Моисеев на презентации своей новой шоу-программы на сцене Дома культуры им. Зуева, 2011 год 
© РИА Новости
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Певец Борис Моисеев выступает на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой в СК "Олимпийский" в Москве, 2012 год 
© РИА Новости
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Певец Борис Моисеев у концертного зала имени П.И. Чайковского, где проходит церемония прощания с певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном, 2018 год 
© ТАСС

    Год назад, 27 сентября, после продолжительной болезни скончался российский шоумен Певец Борис Моисеев.

    Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве БССР на территории тюрьмы. По одной из версии его мать была осуждена по политической статье, воспитывался без отца. В детстве он занимался в танцевальной студии Могилевского дома культуры, затем учился хореографическом училище на отделении классического танца под руководством известной советской балерины Нины Млодзинской.

    В 1978 году Борис Моисеев создал танцевальное трио «Экспрессия». В те году шоумен активно сотрудничал с Аллой Пугачевой, выступал во Франции и Италии с танцевальными номерами. Перед распадом Советского Союза он проживал в США, где работал хореографом танцевальных шоу, главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане.

    В 1991 году Моисеев принял решение вернуться в Россию. В середине 90-х он начал карьеру эстрадного певца и основал собственный шоу-театр. За годы творческой карьеры артист записал порядка десяти альбомов и выпустил множество шоу-спектаклей.

    Среди наиболее популярных песен Бориса Моисеева: «Голубая луна», «Щелкунчик», «Когда забудешь ты меня», «Петербург – Ленинград» в дуэте с Людмилой Гурченко.

    В 2000-х певец попробовал себя в роли актера кино. Моисеев появлялся на экранах в таких фильмах, как «Безумный день, Или женитьба Фигаро» режиссера Семена Горова (2003), «Дневной дозор» Тимур Бекмамбетова (2005), «Самый лучший фильм» Кирилла Кузина (2007).

    В декабре 2010 года артист перенес инсульт, после которого ему не удалось полностью восстановиться. Несмотря на болезнь, артист продолжал заниматься творчеством.

    Борис Моисеев скончался в 2022 году на 69-м году жизни в столице у себя дома. Артист Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

    Яркие кадры из жизни артиста – в галерее «Рамблера».

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