Год без Бориса Моисеева: яркие кадры из жизни шоумена

Год назад, 27 сентября, после продолжительной болезни скончался российский шоумен Певец Борис Моисеев.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве БССР на территории тюрьмы. По одной из версии его мать была осуждена по политической статье, воспитывался без отца. В детстве он занимался в танцевальной студии Могилевского дома культуры, затем учился хореографическом училище на отделении классического танца под руководством известной советской балерины Нины Млодзинской.

В 1978 году Борис Моисеев создал танцевальное трио «Экспрессия». В те году шоумен активно сотрудничал с Аллой Пугачевой, выступал во Франции и Италии с танцевальными номерами. Перед распадом Советского Союза он проживал в США, где работал хореографом танцевальных шоу, главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане.

В 1991 году Моисеев принял решение вернуться в Россию. В середине 90-х он начал карьеру эстрадного певца и основал собственный шоу-театр. За годы творческой карьеры артист записал порядка десяти альбомов и выпустил множество шоу-спектаклей.

Среди наиболее популярных песен Бориса Моисеева: «Голубая луна», «Щелкунчик», «Когда забудешь ты меня», «Петербург – Ленинград» в дуэте с Людмилой Гурченко.

В 2000-х певец попробовал себя в роли актера кино. Моисеев появлялся на экранах в таких фильмах, как «Безумный день, Или женитьба Фигаро» режиссера Семена Горова (2003), «Дневной дозор» Тимур Бекмамбетова (2005), «Самый лучший фильм» Кирилла Кузина (2007).

В декабре 2010 года артист перенес инсульт, после которого ему не удалось полностью восстановиться. Несмотря на болезнь, артист продолжал заниматься творчеством.

Борис Моисеев скончался в 2022 году на 69-м году жизни в столице у себя дома. Артист Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.