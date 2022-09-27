Михаил Гребенщиков высказался о мобилизации

Певец Михаил Гребенщиков заявил, что если будет необходимо, то он пойдет «защищать Родину». Соответствующее заявление он сделал в интервью «Экспресс-газете».

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Гребенщиков поделился, что служил в пограничных войсках в Калининградской области с 1994 по 1996 год и имеет звание «командира стрелковых отделений». И сейчас, смотря на происходящее, особенно в его родном Воронеже, у него «болит душа».

«Не дай бог, что-то прилетит в Воронежскую область. Настроение мое может сработать самым непредсказуемым образом, потому что уже сердце болит. Если это коснется моих родных и близких, у меня сработает инстинкт моих предков, я пойду защищать Родину», — отметил певец.

Он подчеркнул, что объездил более 60 стран мира, но Россию «не променяет на них никогда».

«Это мой дом, и его надо защищать… Как человек, любящий свою страну, я должен держать слово присяге. Если Родина будет в опасности, другого варианта я не вижу», — заключил Гребенщиков.