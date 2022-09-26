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7 минут назад

Тимати заявил, что готов к мобилизации

Елена Прошина

Рэпер Тимур Юнусов, также известный как Тимати, заявил в своих социальных сетях, что готов к мобилизации. Об этом сообщает «Ура.ру».

Тимати заявил о готовности к мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока есть время, буду развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП. Если будет нужна моя учетная специальность, то готов», – написал Тимати.

Исполнитель добавил, что пока не получил повестку, но не исключает, что это произойдёт.

«Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу», – заключил Тимати.

Ранее стало известно, что Тимати покинул Россию и сейчас находится в Узбекистане. Подписчики исполнителя заметили, что отъезд знаменитости совпал с началом частичной мобилизации в России..

Шоу-бизнес,Тимати,
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