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14 минут назад

Умер Борис Моисеев

Илья Родин

Певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Об этом рассказал РИА «Новости» его арт-директор.

Умер Борис Моисеев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Борис Михайлович Моисеев родился 4 марта 1954 года в Белоруссии. Получил широкую известность как артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер.

Многократный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

В 2010 году певец перенес инсульт, был введен в кому, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а через неделю выписан из больницы.

После этого Моисеев несколько раз проходил длительные периоды реабилитации. В частности, в апреле 2019 года лечился в Майами (США).

Новость дополняется.

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