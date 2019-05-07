«Бред»: директор Моисеева опроверг его смерть

Певец Борис Моисеев не умер, рассказали «СтарХиту» два его директора.

Вчера певица Сара Окс в комментарии к посту коллеги Алены Апиной спросила, правда ли, что Моисеев умер. «СтарХиту» Окс рассказала, что узнала о смерти артиста от знакомого.

«Бред», — прокомментировал это арт-директор Моисеева Сергей Горох.

По его словам, с певцом «все нормально», а по словам концертного директора Моисеева Виталия Фроликова, артисту «было хорошо» по меньшей мере вчера — он находился в США.

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, был введен в кому, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а через неделю выписан из больницы.

Тем не менее певец до сих пор не восстановился полностью. В апреле Моисеев проходил курс реабилитации в Майами.