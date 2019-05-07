Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бред»: директор Моисеева опроверг его смерть 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Певец Борис Моисеев не умер, рассказали «СтарХиту» два его директора.
Вчера певица Сара Окс в комментарии к посту коллеги Алены Апиной спросила, правда ли, что Моисеев умер. «СтарХиту» Окс рассказала, что узнала о смерти артиста от знакомого.
«Бред», — прокомментировал это арт-директор Моисеева Сергей Горох.
По его словам, с певцом «все нормально», а по словам концертного директора Моисеева Виталия Фроликова, артисту «было хорошо» по меньшей мере вчера — он находился в США.
В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, был введен в кому, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а через неделю выписан из больницы.
Тем не менее певец до сих пор не восстановился полностью. В апреле Моисеев проходил курс реабилитации в Майами.
Шоу-бизнес , Видео , Борис Моисеев , Сара Окс , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру117
Названа основная версия трагедии в Шереметьево537
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-1001009
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы172
Пренебрегла осторожностью: школьница погибла на шашлыках33
Видео
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео Шойгу на кабриолете Aurus
Армия Войска
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Началась генеральная репетиция парада Победы
Армия Войска
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение