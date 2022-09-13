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1 час назад

Как сейчас выглядят звезды «Ералаша»

Газета.Ru

Первый эпизод киножурнала «Ералаш» вышел 11 сентября 1974 года. С тех пор в проекте сменилось несколько поколений юных актеров. Многие звезды «Ералаша» остались в медиапространстве в качестве актеров и исполнителей. Среди них — Александр Головин, Ольга Кузьмина, Наталья Ионова, Анна Цуканова-Котт, Михаил Казаков и другие. А некоторые их коллеги выбрали другой путь: Константин Маевский стал звездой мини-футбола, узнаваемый «хулиган» Сергей Шелгунов трудится кровельщиком, а пародировавший Бориса Ельцина Александр Нижегородцев работает водителем скорой помощи и стримит видеоигры.

1/13 Александр Лойе
Фото: Киностудия им. М. Горького/РИА «Новости»
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2/13 Ксения Шандалова
Фото: Киностудия им. М. Горького/ksushandalova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)
3/13 Павел Степанов
Фото: Киностудия им. М. Горького/Wikimedia Commons
4/13 Анфиса Черных
Фото: Киностудия им. М. Горького/РИА «Новости»
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5/13 Павел Кассинский
Фото: Киностудия им. М. Горького/kassinskiy/VK
6/13 Юлия Михайлина
Фото: Киностудия им. М. Горького/VK
7/13 Александр Нижегородцев
Фото: Киностудия им. М. Горького/VK
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8/13 Мария Иващенко
Фото: Киностудия им. М. Горького/mariashivash/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)
9/13 Павел Степин
Фото: Киностудия им. М. Горького/imba_pasha/VK
10/13 Полина Ртищева
Фото: Киностудия им. М. Горького/polina__rtishcheva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)
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11/13 Максим Сидоров
Фото: Киностудия им. М. Горького/Кадр из видео/Первый канал
12/13 Сергей Шелгунов
Фото: Киностудия им. М. Горького/Сергей Шелгунов/VK
13/13 Константин Маевский
Фото: Киностудия им. М. Горького/Wikimedia Commons
Шоу-бизнес,Фото,Александр Нижегородцев,Сергей Шелгунов,Михаил Казаков,Анна Цуканова-котт,Наталья Ионова,Борис Ельцин,Ольга Кузьмина,Александр Головин,
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