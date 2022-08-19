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6 минут назад

Мирей Матье рассказала об отношениях с Путиным

Елена Прошина

Французская певица Мирей Матье рассказала о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мирей Матье рассказала об отношениях с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Матье неоднократно приезжала с выступлениями в СССР и Россию. По её словам, во время таких визитов Путин несколько раз лично принимал её. Кроме того, она добавила, что их отношения «отличаются от отношений как просто с главой государства». Однако подробностей певица не раскрыла.

«Это личное», – заявила Матье.

В интервью изданию Nice Matin Мирей Матье также рассказала о своём отношении к конфликту на Украине. Певица отметила, что одинаково любит и русских и украинцев, а главы двух государств, по её мнению, должны как можно быстрее сесть за стол переговоров. При этом она считает, что «российский народ на 100% поддерживает своего президента» и это «очень по-русски».

Ранее голливудский актёр Стивен Сигал назвал себя «русским навсегда» и добавил, что не собирается отказываться от российского гражданства.

Шоу-бизнес,Стивен Сигал,Владимир Путин,
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