Стивен Сигал: Я никогда не откажусь от российского паспорта

Американский актер Стивен Сигал заявил, что не собирается отказываться от российского гражданства. Как сообщает РИА Новости, он признался, что часто сталкивается с русофобией.

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«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», - заявил Сигал.

Сигал отметил, что в России у него много родственников — в основном на Дальнем Востоке, на Байкале и в Бурятии. Кроме того, он не стал исключать, что у него могут быть родные и на Украине.

Напомним, что Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Известно, что дед актера по линии отца родился в России, а во второй половине прошлого века переехал в США.