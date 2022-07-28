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22 минуты назад

Стивен Сигал: «Никогда не откажусь от российского гражданства»

Елена Прошина

Американский актер Стивен Сигал заявил, что не собирается отказываться от российского гражданства. Как сообщает РИА Новости, он признался, что часто сталкивается с русофобией.

Стивен Сигал: Я никогда не откажусь от российского паспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», - заявил Сигал.

Сигал отметил, что в России у него много родственников — в основном на Дальнем Востоке, на Байкале и в Бурятии. Кроме того, он не стал исключать, что у него могут быть родные и на Украине.

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Напомним, что Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Известно, что дед актера по линии отца родился в России, а во второй половине прошлого века переехал в США.

Сигал провел много времени в поисках своих корней в Калмыкии, Туве и Якутии. В 2018 году его назначили спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.

Шоу-бизнес,Стивен Сигал,Владимир Путин,МИД России,
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