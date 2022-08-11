Мария Шукшина ответила на слухи о потере трех квартир

Актриса Мария Шукшина опровергла сообщения о потере ею трех квартир в Москве на общую сумму в 200 миллионов рублей. В своем Telegram-канале она заявила, что не обладает таким количеством недвижимость и на подобную стоимость.

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«Ух, ты! А почему я не в курсе? Да еще столько квартир, да еще за такую заоблачную сумму...» — написала Шукшина.

Она выразила надежду, что следственные органы разберутся с источником ложной информации. При этом Шукшина не исключила, что из-за ее позиции касательно спецоперации России на Украине «в качестве инициаторов вброса рассмотрят каналы с противоположной стороны».

Напомним, что актриса полностью поддерживает действия РФ.