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28 минут назад

Мария Шукшина ответила на слухи о потере трех квартир

Елена Прошина

Актриса Мария Шукшина опровергла сообщения о потере ею трех квартир в Москве на общую сумму в 200 миллионов рублей. В своем Telegram-канале она заявила, что не обладает таким количеством недвижимость и на подобную стоимость.

Мария Шукшина ответила на слухи о потере трех квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ух, ты! А почему я не в курсе? Да еще столько квартир, да еще за такую заоблачную сумму...» — написала Шукшина.

Она выразила надежду, что следственные органы разберутся с источником ложной информации. При этом Шукшина не исключила, что из-за ее позиции касательно спецоперации России на Украине «в качестве инициаторов вброса рассмотрят каналы с противоположной стороны».

Напомним, что актриса полностью поддерживает действия РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шукшина лишилась трех квартир за 200 миллионов рублей в центре Москвы на Самотечном переулке. Указывалось, что актриса приобрела их на свои деньги на этапе строительства, но в собственность так до сих пор и не получила. В результате актриса решила подать на застройщика в суд.

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