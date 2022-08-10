Шукшина судится за три квартиры на 200 млн рублей в Москве

Актриса Мария Шукшина пытается через суд получить ключи от трех квартир в центре Москвы в Самотечном переулке, которые она приобрела на собственные средства. Как сообщает StarHit, в иске к ЖСК «Кино 7» она потребовала признать право собственности на объекты недвижимости, поскольку документы для его регистрации артистке не передали.
Общая стоимость недвижимости составляет около 200 млн рублей. Отмечается, что несмотря на высокую цену квартир, дом был достроен со значительным опозданием — застройщик закончил свою работу в 2014 году, тогда как первоначально его должны были построить еще в 2007 году.
Отметим, что в апреле 2022 года Шукшина уже подавала в суд на ЖСК, однако тогда по каким-то причинам она решила отозвать свое заявление. Новое заседание по делу о квартирах должно состояться 13 сентября.