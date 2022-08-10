Шукшина судится за три квартиры на 200 млн рублей в Москве

Актриса Мария Шукшина пытается через суд получить ключи от трех квартир в центре Москвы в Самотечном переулке, которые она приобрела на собственные средства. Как сообщает StarHit, в иске к ЖСК «Кино 7» она потребовала признать право собственности на объекты недвижимости, поскольку документы для его регистрации артистке не передали.

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Общая стоимость недвижимости составляет около 200 млн рублей. Отмечается, что несмотря на высокую цену квартир, дом был достроен со значительным опозданием — застройщик закончил свою работу в 2014 году, тогда как первоначально его должны были построить еще в 2007 году.