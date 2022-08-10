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37 минут назад

Шукшина лишилась трех квартир за 200 млн рублей в центре Москвы

Никита Бородкин

Актриса Мария Шукшина пытается через суд получить ключи от трех квартир в центре Москвы в Самотечном переулке, которые она приобрела на собственные средства. Как сообщает StarHit, в иске к ЖСК «Кино 7» она потребовала признать право собственности на объекты недвижимости, поскольку документы для его регистрации артистке не передали.

Шукшина судится за три квартиры на 200 млн рублей в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общая стоимость недвижимости составляет около 200 млн рублей. Отмечается, что несмотря на высокую цену квартир, дом был достроен со значительным опозданием — застройщик закончил свою работу в 2014 году, тогда как первоначально его должны были построить еще в 2007 году.

Отметим, что в апреле 2022 года Шукшина уже подавала в суд на ЖСК, однако тогда по каким-то причинам она решила отозвать свое заявление. Новое заседание по делу о квартирах должно состояться 13 сентября.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,
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