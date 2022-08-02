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1 час назад

От друга Терминатора до проблем с законом: как изменился Эдвард Ферлонг

Газета.Ru

Сегодня 45-летие отмечает американский актер Эдвард Ферлонг.

1/15 Эдвард Ферлонг в кадре из фильма «Терминатор 2: Судный день (1991)» и Эдвард Ферлонг в 2022 году в Калифорнии
Фото: Lightstorm Entertainment/Getty Images
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2/15 Эдвард Ферлонг и Арнольд Шварценеггер в кадре из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Фото: Lightstorm Entertainment
3/15 Эдвард Ферлонг и Эдвард Нортон в кадре из фильма «Американская история X» (1998)
Фото: New Line Cinema
4/15 Эдвард Ферлонг и Роберт Патрик (сыгравший роль робота T-1000 в «Терминатор 2») на церемонии вручения премии People's Choice Awards, 1992 год
Фото: Ron Galella, Ltd./Getty Images
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5/15 Эдвард Ферлонг в кадре из фильма «Американское сердце» (1992)
Фото: American Heart Productions
6/15 Эдвард Ферлонг в кадре из фильма «Кладбище домашних животных 2» (1992)
Фото: Paramount Pictures
7/15 Эдвард Ферлонг и Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе, 2000 год
Фото: Denny Keeler/Getty Images
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8/15 Эдвард Ферлонг в кадре из фильма «Король зомби» (2013)
Фото: Northern Girl Productions
9/15 Тим Рот и Эдвард Ферлонг в кадре из фильма «Маленькая Одесса» (1994)
Фото: New Line Cinema/Clobal Look Press
10/15 Кристина Риччи и Эдвард Ферлонг в кадре из фильма «Фотограф» (1998)
Фото: Polar Entertainment
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11/15 Эдвард Ферлонг и Стив Бушеми на премьере фильма «Зверофабрика», Калифорния, 2000 год
Фото: Steve W. Grayson/Getty Images
12/15 Эдвард Ферлонг в Верховном суде Лос-Анджелеса во время заседания, обвиняемый в избиении своей девушки Моники Кины, 2013 год
Фото: Frederick M. Brown/Getty Images
13/15 Эдвард Ферлонг из фильма «Ниже нуля» (2011)
Фото: Twilight Pictures
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14/15 Эдвард Ферлонг в 1993 и 2019 годах
Фото: Getty Images
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Помимо роли в «Терминаторе 2», Ферлонг знаменит работой в фильме «Американская история X». Всего на счету актера, у которого регулярно возникают проблемы с алкоголем и наркотиками, около 30 ролей в кино.

Он также имел проблемы с законом. Его неоднократно задерживали за вождение без водительских прав и появление в пьяном виде в общественных местах.

В 2010 году он был условно осужден за нарушение судебного запрета приближаться к своей бывшей жене Рэйчел Нилэнд. В феврале 2013 года актер снова оказался за решеткой после того, как нарушил аналогичный запрет в отношении другой своей возлюбленной — Моники Кины.

Суд запретил Ферлонгу общаться с Киной после ее неоднократных жалоб на побои со стороны актера, а также приговорил его к шести месяцам тюрьмы.

Шоу-бизнес,Фото,Эдвард Ферлонг,
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