Сегодня 45-летие отмечает американский актер Эдвард Ферлонг.

Помимо роли в «Терминаторе 2», Ферлонг знаменит работой в фильме «Американская история X». Всего на счету актера, у которого регулярно возникают проблемы с алкоголем и наркотиками, около 30 ролей в кино.

Он также имел проблемы с законом. Его неоднократно задерживали за вождение без водительских прав и появление в пьяном виде в общественных местах.

В 2010 году он был условно осужден за нарушение судебного запрета приближаться к своей бывшей жене Рэйчел Нилэнд. В феврале 2013 года актер снова оказался за решеткой после того, как нарушил аналогичный запрет в отношении другой своей возлюбленной — Моники Кины.