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37 минут назад

12$ млн за роль: самая дорогая актриса в мире

Александр Котлеткин

Марго Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде. Гонорар артистки за роль в фильме «Барби» составил 12,5 млн долларов США.

1/13 Марго Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде. Гонорар артистки за роль в фильме «Барби» составил 12,5 млн долларов США
Фото: globallookpress.com
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2/13 Марго Робби родилась в Австралии в многодетной фермерской семье. Отец Марго ушел из семьи, когда она была совсем маленькой, но ее мать не опустила руки и смогла вырастить четверых детей в одиночку
Фото: legion-media.ru
3/13 Будущая актриса уже с детства была активным ребенком. Девочка посещала все возможные кружки и секции, а также увлекалась серфингом
Фото: legion-media.ru
4/13 В 16 лет Робби начала работать в кафе официанткой, чтобы немного помочь матери с финансами. А через год, после окончания колледжа девушка перебралась в Мельбурн, где стала изучать актерское мастерство
Фото: legion-media.ru
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5/13 Чтобы попасть в мир кино молодая и настойчивая актриса обрывала телефоны киностудий и посещала все возможные кастинги. Марго повезло и после съемок в нескольких эпизодах в малоизвестных фильмов ей предложили роль в популярном телесериале «Соседи»
Фото: legion-media.ru
6/13 После 3 лет съемок в Австралии актриса решила, что пора покорять Голливуд, и отправилась в США. Там быстро заметили яркую и смелую девушку, и вскоре она получила несколько крупных ролей
Фото: globallookpress.com
7/13 В 2013 году Робби сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». По словам Марго, роль Наоми Лапалья, второй жены Джордана Белфорта, ей удалось получить почти чудом. Во время кастинга с Лео в эпизоде ссоры героев девушка так переволновалась, что после слов актера: «Ну, хватит, поцелуй же меня», - влепила ему пощечину. Ди Каприо и Скорсезе были в восторге
Фото: globallookpress.com
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8/13 Роль скандалистки Тони Хардинг в фильме «Тоня против всех» (2017) сделала Марго еще более популярной. Артистка получила премии «AACTA Awards», «Critics’ Choice Movie Awards», а также была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA
Фото: globallookpress.com
9/13 Ради этой роли девушка четыре месяца ходила вся в синяках и даже заработала грыжу диска на шейном позвонке из-за ежедневных тренировок на льду
Фото: globallookpress.com
10/13 В 2019 году состоялись релизы трёх фильмов с её участием — «Страна грёз», «Однажды в… Голливуде» и «Скандал», которые также были отмечены кинокритиками
Фото: globallookpress.com
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11/13 Сейчас Марго снимается вместе с Райаном Гослингом в фильме «Барби», который выйдет на экраны летом 2023 года
Фото: globallookpress.com
12/13 Марго Робби на премьере кинофильма «Отряд самоубийц»
Фото: globallookpress.com
13/13 Марго Робби на съемках «Барби» в Лос-Анджелесе
Фото: legion-media.ru

Марго Робби родилась в Австралии в многодетной фермерской семье. Отец Марго ушел из семьи, когда она была совсем маленькой, но ее мать не опустила руки и смогла вырастить четверых детей в одиночку. Будущая актриса уже с детства была активным ребенком. Девочка посещала все возможные кружки и секции, а также увлекалась серфингом.

Видео дня

В 16 лет Робби начала работать в кафе официанткой, чтобы немного помочь матери с финансами. А через год, после окончания колледжа девушка перебралась в Мельбурн, где стала изучать актерское мастерство. Чтобы попасть в мир кино молодая и настойчивая актриса обрывала телефоны киностудий и посещала все возможные кастинги. Марго повезло и после съемок в нескольких эпизодах в малоизвестных фильмов ей предложили роль в популярном телесериале «Соседи».

После 3 лет съемок в Австралии актриса решила, что пора покорять Голливуд, и отправилась в США. Там быстро заметили яркую и смелую девушку, и вскоре она получила несколько крупных ролей.

В 2013 году Робби сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». По словам Марго, роль Наоми Лапалья, второй жены Джордана Белфорта, ей удалось получить почти чудом. Во время кастинга с Лео в эпизоде ссоры героев девушка так переволновалась, что после слов актера: «Ну, хватит, поцелуй же меня», - влепила ему пощечину. Ди Каприо и Скорсезе были в восторге.

Роль скандалистки Тони Хардинг в фильме «Тоня против всех» (2017) сделала Марго еще более популярной. Артистка получила премии «AACTA Awards», «Critics’ Choice Movie Awards», а также была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA.

Ради этой роли девушка четыре месяца ходила вся в синяках и даже заработала грыжу диска на шейном позвонке из-за ежедневных тренировок на льду.

В 2019 году состоялись релизы трёх фильмов с её участием — «Страна грёз», «Однажды в… Голливуде» и «Скандал», которые также были отмечены кинокритиками.

Сейчас Марго снимается вместе с Райаном Гослингом в фильме «Барби», который выйдет на экраны летом 2023 года.

Как выглядит одна из самых ярких актрис Голливуда – в галерее «Рамблера»

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