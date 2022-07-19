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16 минут назад

Скрывала до конца: умерла актриса из "Сватов"

Александр Котлеткин

Украинская актриса Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. Как сообщает телеканал «360», после начала спецоперации артистка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее неназванное тяжелое заболевание.

1/10 Украинская актриса Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет
Фото: Kino-teatr.ru
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2/10 Как сообщает телеканал «360», после начала спецоперации артистка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее неназванное тяжелое заболевание
Фото: Kino-teatr.ru
3/10 По словам близких Писанки, актриса до последнего скрывала свою болезнь
Фото: Кадр из сериала "Сваты"
4/10 «Немецкие врачи диагностировали у Русланы тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей болезни. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — признались Starhit в окружении 56-летней Русланы Игоревны
Фото: Kino-teatr.ru
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5/10 Недавно Писанка потеряла сознание во время одного из спектаклей
Фото: Kino-teatr.ru
6/10 Тогда актриса заверила поклонников, что с ней все хорошо, а инцидент на сцене театра — всего лишь неудачное падение
Фото: Kino-teatr.ru
7/10 Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры
Фото: Kino-teatr.ru
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8/10 Вела прогноз погоды на телеканале «Интер», была участницей телепроекта «Женский клуб». С 2007 года играла в Русском независимом театре
Фото: Kino-teatr.ru
9/10 С 2012 года была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым
Фото: Kino-teatr.ru
10/10 Писанка стала наиболее известна российскому телезрителю по ее работе телеведущей на НТВ в программе «Страна Советов», по ролям в фильмах «Ржевский против Наполеона», «Кавказская пленница!», а также сериале «Сваты», в котором она сыграла Нину Сергеевну
Фото: Kino-teatr.ru

По словам близких Писанки, актриса до последнего скрывала свою болезнь.

«Немецкие врачи диагностировали у Русланы тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей болезни. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — признались Starhit в окружении 56-летней Русланы Игоревны.

Недавно Писанка потеряла сознание во время одного из спектаклей. Тогда актриса заверила поклонников, что с ней все хорошо, а инцидент на сцене театра — всего лишь неудачное падение.

Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры. Вела прогноз погоды на телеканале «Интер», была участницей телепроекта «Женский клуб». С 2007 года играла в Русском независимом театре. С 2012 года была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым.

Писанка стала наиболее известна российскому телезрителю по ее работе телеведущей на НТВ в программе «Страна Советов», по ролям в фильмах «Ржевский против Наполеона», «Кавказская пленница!», а также сериале «Сваты», в котором она сыграла Нину Сергеевну.

Шоу-бизнес,Фото,Руслана Писанка,Игорь Исаков,
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