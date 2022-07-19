Скрывала до конца: умерла актриса из "Сватов"

Украинская актриса Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. Как сообщает телеканал «360», после начала спецоперации артистка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее неназванное тяжелое заболевание.

1/10 Украинская актриса Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Как сообщает телеканал «360», после начала спецоперации артистка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее неназванное тяжелое заболевание Фото: Kino-teatr.ru 3/10 По словам близких Писанки, актриса до последнего скрывала свою болезнь Фото: Кадр из сериала "Сваты" 4/10 «Немецкие врачи диагностировали у Русланы тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей болезни. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — признались Starhit в окружении 56-летней Русланы Игоревны Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Недавно Писанка потеряла сознание во время одного из спектаклей Фото: Kino-teatr.ru 6/10 Тогда актриса заверила поклонников, что с ней все хорошо, а инцидент на сцене театра — всего лишь неудачное падение Фото: Kino-teatr.ru 7/10 Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Вела прогноз погоды на телеканале «Интер», была участницей телепроекта «Женский клуб». С 2007 года играла в Русском независимом театре Фото: Kino-teatr.ru 9/10 С 2012 года была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым Фото: Kino-teatr.ru 10/10 Писанка стала наиболее известна российскому телезрителю по ее работе телеведущей на НТВ в программе «Страна Советов», по ролям в фильмах «Ржевский против Наполеона», «Кавказская пленница!», а также сериале «Сваты», в котором она сыграла Нину Сергеевну Фото: Kino-teatr.ru

По словам близких Писанки, актриса до последнего скрывала свою болезнь.

«Немецкие врачи диагностировали у Русланы тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей болезни. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — признались Starhit в окружении 56-летней Русланы Игоревны.

Недавно Писанка потеряла сознание во время одного из спектаклей. Тогда актриса заверила поклонников, что с ней все хорошо, а инцидент на сцене театра — всего лишь неудачное падение.

Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры. Вела прогноз погоды на телеканале «Интер», была участницей телепроекта «Женский клуб». С 2007 года играла в Русском независимом театре. С 2012 года была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым.