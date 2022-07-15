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1 час назад

Пуля в голову: как погиб легендарный Версаче

Александр Котлеткин

25 лет назад был убит Джанни Версаче. Знаменитый модельер настолько сильно повлиял на мир моды, что его имя до сих пор ассоциируется с роскошью, сексуальностью и вульгарностью.

1/11 25 лет назад был убит Джанни Версаче. Знаменитый модельер настолько сильно повлиял на мир моды, что его имя до сих пор ассоциируется с роскошью, сексуальностью и вульгарностью
Фото: Reuters
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2/11 Джанни Версаче родился 2 декабря 1946 года в итальянском городке Реджо-ди-Калабрия. В юности он увлекался историей Древней Греции. Версаче посещал лицей Classico Tommaso Campanella, где изучал латынь и древнегреческий язык, но не окончил курс. В будущем именно античная культура станет одним из основных столпов его работ
Фото: legion-media.ru
3/11 Джанни Версаче начал карьеру в ателье своей матери-портнихи Франчески, где он научился рисовать эскизы, кроить ткани и шить платья. Главными клиентками его семьи были представительницы богатых семей региона Калабрия – жены бизнесменов и топ-менеджеров
Фото: legion-media.ru
4/11 В 1972 году Версаче переехал в Милан и стал приглашённым дизайнером нескольких линий готовой одежды, в том числе Genny, Callaghan и Complic
Фото: legion-media.ru
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5/11 В 1980-е годы Джанни выпускает фирменный парфюм, ювелирные изделия и товары для дома. В 1989 году Версаче заявляет о себе в мире высокой моды, создавая коллекции от-кутюр под маркой Atelier Versace и устраивая показы в парижском отеле «Риц»
Фото: Reuters
6/11 Для своих рекламных кампаний и показов мод в 1980-х—1990-х годах он использовал самых известных фотографов и манекенщиц. Продукцию его дома моды представляли Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер
Фото: Reuters
7/11 В своих коллекциях он использовал яркие цвета, крупные шрифты и сексуальные вырезы, которые резко контрастировали с приглушёнными красками и простотой, преобладающими в ту пору
Фото: Reuters
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8/11 Версаче усиленно культивировал культ топ-моделей, выплачивая своим любимым манекенщицам баснословные гонорары и формируя их имидж в качестве суперзвезд массовой культуры. Пика своей известности Джанни Версаче достиг в начале 1990-х годов - среди его знаменитых клиентов были Мадонна и принцесса Уэльская Диана
Фото: Reuters
9/11 Утром 15 июля 1997 года Джанни Версаче отправился за газетой по Оушен-Драйв в Майами. Он уже вернулся домой на виллу Каза Казуарина и поднимался по лестнице, когда мужчина в серой майке, черных шортах и белой кепке выстрелил ему в голову
Фото: Reuters
10/11 Убийцей Джанни Версаче оказался Эндрю Кунанан, убивший до этого четырех мужчин. Тело Кунанана нашли полицейские через 8 дней на верхнем этаже плавучего дома в Майами-Бич 23, где убийца модельера покончил с собой. В ходе расследования выяснилось, что он был одержим жизнью модельера и страдал расстройством личности, заставлявшим его приписывать себе знакомство со многими знаменитостями
Фото: Reuters
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11/11 На момент смерти стоимость империи моды Версаче оценивалась в 807 млн долларов
Фото: Reuters

Джанни Версаче родился 2 декабря 1946 года в итальянском городке Реджо-ди-Калабрия. В юности он увлекался историей Древней Греции. Версаче посещал лицей Classico Tommaso Campanella, где изучал латынь и древнегреческий язык, но не окончил курс. В будущем именно античная культура станет одним из основных столпов его работ.

Видео дня

Джанни Версаче начал карьеру в ателье своей матери-портнихи Франчески, где он научился рисовать эскизы, кроить ткани и шить платья. Главными клиентками его семьи были представительницы богатых семей региона Калабрия – жены бизнесменов и топ-менеджеров.

В 1972 году Версаче переехал в Милан и стал приглашённым дизайнером нескольких линий готовой одежды, в том числе Genny, Callaghan и Complic.

В 1978 года Джанни презентует первую фирменную коллекцию женской одежды в миланском художественном музее Палаццо делла Перманенте. В том же году он открывает свой первый бутик на самой престижной торговой улице Милана — Via della Spiga. Кроме того, модельер также создаёт собственный дом моды Gianni Versace S.p.A.

В 1980-е годы Джанни выпускает фирменный парфюм, ювелирные изделия и товары для дома. В 1989 году Версаче заявляет о себе в мире высокой моды, создавая коллекции от-кутюр под маркой Atelier Versace и устраивая показы в парижском отеле «Риц». Для своих рекламных кампаний и показов мод в 1980-х—1990-х годах он использовал самых известных фотографов и манекенщиц. Продукцию его дома моды представляли Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер.

В своих коллекциях он использовал яркие цвета, крупные шрифты и сексуальные вырезы, которые резко контрастировали с приглушёнными красками и простотой, преобладающими в ту пору.

Версаче усиленно культивировал культ топ-моделей, выплачивая своим любимым манекенщицам баснословные гонорары и формируя их имидж в качестве суперзвезд массовой культуры. Пика своей известности Джанни Версаче достиг в начале 1990-х годов - среди его знаменитых клиентов были Мадонна и принцесса Уэльская Диана.

Утром 15 июля 1997 года Джанни Версаче отправился за газетой по Оушен-Драйв в Майами. Он уже вернулся домой на виллу Каза Казуарина и поднимался по лестнице, когда мужчина в серой майке, черных шортах и белой кепке выстрелил ему в голову.

Убийцей Джанни Версаче оказался Эндрю Кунанан, убивший до этого четырех мужчин. Тело Кунанана нашли полицейские через 8 дней на верхнем этаже плавучего дома в Майами-Бич 23, где убийца модельера покончил с собой. В ходе расследования выяснилось, что он был одержим жизнью модельера и страдал расстройством личности, заставлявшим его приписывать себе знакомство со многими знаменитостями.

На момент смерти стоимость империи моды Версаче оценивалась в 807 млн долларов.

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