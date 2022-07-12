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31 минуту назад

Алибасов назвал две самые большие ошибки в жизни

Елена Прошина

В разговоре с изданием «Собеседник» музыкант и продюсер Бари Алибасов рассказал о том, что отказ заниматься продвижением Цоя и Шатунова является двумя большими ошибками в его жизни.

Алибасов назвал две самые большие ошибки в жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, певца Юрия Шатунова он принял за «уличного пацана из подворотни», а Виктора Цоя посчитал «малоинтересным и явно корейским исполнителем». В обоих случаях Алибасов оказался не прав: «Шатунов зазвучал из всех щелей. И тогда меня Разин упрекнул: «Вот видишь, ты упирался, а Шатунов стал звездой».

Напомним, что в прошлом году шоумен получил серьёзную травму спины, после чего провёл восемь месяцев почти полностью обездвиженным. По словам Алибасова, это случилось из-за того, что он на спор прыгнул с третьего этажа ради бутылки водки.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Юрий Шатунов,Виктор Цой,
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