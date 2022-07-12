Алибасов назвал две самые большие ошибки в жизни

В разговоре с изданием «Собеседник» музыкант и продюсер Бари Алибасов рассказал о том, что отказ заниматься продвижением Цоя и Шатунова является двумя большими ошибками в его жизни.

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По его словам, певца Юрия Шатунова он принял за «уличного пацана из подворотни», а Виктора Цоя посчитал «малоинтересным и явно корейским исполнителем». В обоих случаях Алибасов оказался не прав: «Шатунов зазвучал из всех щелей. И тогда меня Разин упрекнул: «Вот видишь, ты упирался, а Шатунов стал звездой».