Алибасов сломал позвоночник из-за глупого спора

Бари Алибасов был гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В разговоре с журналистами эпатажный продюсер признался, что получил серьезную травму из-за глупого куража.

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В прошлом году Алибасов перенес операцию на позвоночнике. Вследствие чего восемь месяцев провел практически обездвиженным, сообщает «Радио КП».

Бари Каримович обвинил в своей беде музыкантов группы «На-На», с которыми поспорил на бутылку водки, что спрыгнет с третьего этажа.

«Там внизу была такая копна. Я думаю, сейчас легко так на копну приземлюсь и все будет хорошо. Мимо копны пролетел и прямо в асфальт», - рассказал печальную историю продюсер.