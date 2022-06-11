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51 минуту назад

Алибасов сломал позвоночник из-за глупого спора

Ирина Лебедева

Бари Алибасов был гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В разговоре с журналистами эпатажный продюсер признался, что получил серьезную травму из-за глупого куража.

Алибасов сломал позвоночник из-за глупого спора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом году Алибасов перенес операцию на позвоночнике. Вследствие чего восемь месяцев провел практически обездвиженным, сообщает «Радио КП».

Бари Каримович обвинил в своей беде музыкантов группы «На-На», с которыми поспорил на бутылку водки, что спрыгнет с третьего этажа.

«Там внизу была такая копна. Я думаю, сейчас легко так на копну приземлюсь и все будет хорошо. Мимо копны пролетел и прямо в асфальт», - рассказал печальную историю продюсер.

Бари Алибасов рассказал, что совсем недавно даже не знал размера своей пенсии. Как пишет «Комсомольская Правда», продюсера «кормит» его группа «На-на», и живет он на доходы от ее гастролей.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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