Алибасов сломал позвоночник из-за глупого спора

Бари Алибасов был гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В разговоре с журналистами эпатажный продюсер признался, что получил серьезную травму из-за глупого куража.
В прошлом году Алибасов перенес операцию на позвоночнике. Вследствие чего восемь месяцев провел практически обездвиженным, сообщает «Радио КП».
Бари Каримович обвинил в своей беде музыкантов группы «На-На», с которыми поспорил на бутылку водки, что спрыгнет с третьего этажа.
«Там внизу была такая копна. Я думаю, сейчас легко так на копну приземлюсь и все будет хорошо. Мимо копны пролетел и прямо в асфальт», - рассказал печальную историю продюсер.
Бари Алибасов рассказал, что совсем недавно даже не знал размера своей пенсии. Как пишет «Комсомольская Правда», продюсера «кормит» его группа «На-на», и живет он на доходы от ее гастролей.