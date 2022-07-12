Соседов рассказал, как Пугачеву преследовал маньяк

По словам музыкального критика Сергея Соседова, во времена СССР певицу Аллу Пугачёву преследовал маньяк. Письма с угрозами настолько напугали Примадонну, что певица специально организовала гастроли за рубеж. Об этом Соседов рассказал интернет-журналу «Teleprogramma.pro».

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Критик добавил, что с преследователями сталкивалась не только Алла Пугачёва, но и певец Муслим Магомаев. Также Соседов напомнил, что британский рок-музыкант Джон Леннон погиб от рук маньяка.