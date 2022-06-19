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17 минут назад

Соседов о Пугачевой: «Она приедет, я в этом абсолютно убежден»

Ирина Лебедева

Тема отъезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль до сих пор остается актуальной и интересной для российской публики.

Соседов о Пугачевой: «Она приедет, я в этом абсолютно убежден»
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина© РИА Новости / Евгения Новоженина

Чем дольше звездная пара находится на Земле обетованной, тем больше критики получает в свой адрес. Многие считают, что Примадонна с семьей навсегда покинула Родину. Однако музыкальный критик Сергей Соседов твердо уверен – Алла Борисовна скоро вернется. Возможно, даже без супруга. Об этом пишет 5 Канал.

«Она приедет, я в этом абсолютно убежден. Не знаю, приедет ли Галкин, а она, думаю — осенью, но точно не останется там», - говорит Соседов.

Более того, он считает, что Примадонна никуда не «сбежала». Она и раньше частенько бывала в Израиле.

«Я уверен — она уехала на лечение в Израиль. Потому что ей все равно, где быть. Она пенсионерка. Она давно уже не выступает. У нее уже нет сил, естественно, творчество ее уже закончилось», - констатировал критик.

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил творческий путь певицы, танцовщицы и актрисы Кристины Орбакайте. Эксперт предпочитает рассуждать о творчестве мамы артистки, но на сей раз речь зашла не об Алле Борисовне.

Соседов заявил, что знаменитости зря выводят своих детей на сцену, потому что младшему поколению обычно нечего показать публике. Однако Орбакайте он считает исключительным случаем.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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