Соседов о Пугачевой: «Она приедет, я в этом абсолютно убежден»

Тема отъезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль до сих пор остается актуальной и интересной для российской публики.

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина © РИА Новости / Евгения Новоженина

Чем дольше звездная пара находится на Земле обетованной, тем больше критики получает в свой адрес. Многие считают, что Примадонна с семьей навсегда покинула Родину. Однако музыкальный критик Сергей Соседов твердо уверен – Алла Борисовна скоро вернется. Возможно, даже без супруга. Об этом пишет 5 Канал.

«Она приедет, я в этом абсолютно убежден. Не знаю, приедет ли Галкин, а она, думаю — осенью, но точно не останется там», - говорит Соседов.

Более того, он считает, что Примадонна никуда не «сбежала». Она и раньше частенько бывала в Израиле.

«Я уверен — она уехала на лечение в Израиль. Потому что ей все равно, где быть. Она пенсионерка. Она давно уже не выступает. У нее уже нет сил, естественно, творчество ее уже закончилось», - констатировал критик.

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил творческий путь певицы, танцовщицы и актрисы Кристины Орбакайте. Эксперт предпочитает рассуждать о творчестве мамы артистки, но на сей раз речь зашла не об Алле Борисовне.